ARCHIV - Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild FOTO: Arne Dedert Landgericht Neubrandenburg Prozess um angezündete Frau: Plädoyers und Urteil erwartet Von dpa | 17.05.2022, 02:21 Uhr

In dem Prozess um eine in Brand gesetzte Frau will das Landgericht Neubrandenburg am Dienstag ein Urteil sprechen. Die Kammer will zunächst die Plädoyers von Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung anhören und das letzte Wort des Angeklagten entgegennehmen (ab 10.00 Uhr). Danach erfolgt eine längere Urteilsberatung, wonach am Nachmittag das Urteil verkündet werden könnte.