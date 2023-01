Prozess um Dreifachmord Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild up-down up-down Landgericht Prozess um Dreifachmord in Rövershagen wird fortgesetzt Von dpa | 06.01.2023, 02:02 Uhr

Das Landgericht Rostock setzt am Freitag (9.30 Uhr) den Prozess gegen einen 27-Jährigen fort, der im Februar vorigen Jahres in Rövershagen seine Eltern und seine Schwester ermordet haben soll. Seit der Eröffnung der Verhandlung am 15. November schweigt der Angeklagte vor Gericht.