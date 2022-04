Justitia FOTO: Arne Dedert Prozess Prozess um Drogenhandel im großen Stil in Schwerin Von dpa | 13.04.2022, 04:42 Uhr | Update vor 8 Min.

Großangelegte Drogengeschäfte unter mutmaßlicher Leitung einer 27-jährigen Frau werden nach Ostern im Landgericht Schwerin verhandelt. Binnen eines halben Jahres soll eine Bande von sechs Männern und zwei Frauen Drogen im Wert von mehr als einer halben Million Euro in der Region Schwerin verkauft haben, wie das Landgericht am Dienstag mitteilte. Dabei soll es sich um Marihuana, Kokain, Ecstasy-Tabletten, Amphetamine und Haschisch gehandelt haben. Der Prozess soll am kommenden Dienstag (19. April) beginnen.