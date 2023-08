Gericht Prozess um Kindesmissbrauch: Termine im September geplant Von dpa | 09.08.2023, 07:51 Uhr Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der Prozess gegen einen Mann wegen sexuellen Kindesmissbrauchs in mehr als 50 Fällen am Landgericht Neubrandenburg verzögert sich um einen weiteren Monat. Hintergrund ist, dass die Kammer mit neuen Beweisanträgen rechnet, wie ein Sprecher des Landgerichtes am Mittwoch sagte. Deshalb seien weitere Verhandlungstermine bis 26. September vereinbart worden. Bisher war der 28. August als letzter Termin geplant. Der Prozess gegen den 48-jährigen Mann aus der Region Waren an der Müritz hatte Ende Juni begonnen. Er wird wegen „schutzwürdiger Interessen“ der mutmaßlich Geschädigten und des Angeklagten ohne Öffentlichkeit geführt.