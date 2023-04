Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Nordwestmecklenburg Prozess um Missbrauch der Adoptivtochter: Plädoyers erwartet Von dpa | 18.04.2023, 00:47 Uhr

Im Prozess gegen einen 60-jährigen Mann, der wegen Missbrauchs seiner Adoptivtochter angeklagt ist, werden am Landgericht Schwerin am Dienstag (9.30 Uhr) die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet. Dem Mann aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg wird vorgeworfen, sich seit 2013 in mindestens 13 Fällen an seiner anfangs zehn Jahre alten Adoptivtochter vergangen zu haben.