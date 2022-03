Justitia FOTO: Sonja Wurtscheid Gericht Prozess um Selbstjustiz-Fall: Urteile am 19. April erwartet Von dpa | 30.03.2022, 18:46 Uhr | Update vor 2 Std.

Der Prozess um einen Fall von Selbstjustiz in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) am Landgericht Neubrandenburg soll am 19. April zu Ende gehen. Richterin Daniela Lieschke kündigte am Mittwoch an, dass nach Ostern alle Plädoyers gehalten und möglichst auch die Urteile für die vier Angeklagten verkündet werden sollen. Der 27-jährigen Frau aus Lärz und ihren mutmaßlichen drei Komplizen werden versuchter Mord, Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Aussetzung vorgeworfen.