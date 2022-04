ARCHIV - Eine Figur der blinden Justitia. Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild FOTO: Sonja Wurtscheid Landgericht Stralsund Prozess wegen Vergewaltigung einer 18-Jährigen beginnt Von dpa | 27.04.2022, 02:36 Uhr

Am Landgericht Stralsund beginnt am Mittwoch (09.00 Uhr) ein Prozess um eine mutmaßliche Vergewaltigung einer 18-jährigen Frau. Der Fall soll sich im Dezember 2022 unweit eines Supermarktes in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) ereignet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten vor, die junge Frau bei Dunkelheit angesprochen, in ein Gebüsch gezerrt und sie dort sexuell missbraucht zu haben. Danach soll er geflohen sein.