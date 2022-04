ARCHIV - Eine Figur der blinden Justitia. Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild FOTO: Sonja Wurtscheid Vorpommern-Greifswald Prozess wegen Vergewaltigung von 18-Jähriger beginnt Von dpa | 25.04.2022, 07:39 Uhr

Am Landgericht Stralsund beginnt an diesem Mittwoch der Prozess um eine mutmaßliche Vergewaltigung einer jungen Frau in Wolgast (Vorpommern-Greifswald). Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten vor, das 18 Jahre alte Opfer am Abend des 18. Dezember 2021 sexuell missbraucht zu haben, wie ein Gerichtssprecher am Montag sagte. Der Täter soll die Frau in der Nähe eines Supermarktes in Wolgast an der Bundesstraße 111 angesprochen und sie dann plötzlich in ein Gebüsch gezerrt und vergewaltigt haben. Dann floh der Mann. Die Geschädigte rief Passanten kurz vor Mitternacht um Hilfe, die wiederum medizinische Rettungskräfte alarmierten. Sie kam in eine Klinik.