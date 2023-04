Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Schwerin Prozessbeginn gegen Mutter von getötetem Säugling Von dpa | 10.04.2023, 17:41 Uhr

Vor dem Landgericht in Schwerin beginnt am Dienstag (09.30 Uhr) der Prozess gegen die Mutter des Neugeborenen, das Ende Oktober tot im Hinterhof eines Schweriner Mietshauses gefunden worden war. Der inzwischen 26 Jahre alten Frau wird Totschlag zur Last gelegt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte sie in der Nacht zum 27. Oktober 2022 in der Wohnung ihres Freundes ein gesundes und lebensfähiges Mädchen zur Welt gebracht. Um die Geburt zu verheimlichen soll sie das Kind unmittelbar nach der Geburt aus dem Fenster der Wohnung im dritten Obergeschoss geworfen haben. Dem rechtsmedizinischen Gutachten zufolge erlag das Kind den schweren Kopf-Verletzungen, das es bei dem Sturz aus großer Höhe erlitt. Das tote Baby war von einem Bewohner des Hauses entdeckt worden, der die Behörden informierte.