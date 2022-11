Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Rostock Prozessbeginn: Mann soll Eltern und Schwester getötet haben Von dpa | 14.11.2022, 17:40 Uhr

Ein 27 Jahre alter Deutscher muss sich morgen an vor dem Landgericht Rostock wegen des Vorwurfs des dreifachen Mordes verantworten. Er soll am 7. Februar dieses Jahres in Rövershagen bei Rostock zunächst seinen Vater und seine Schwester und einige Tage später seine Mutter auf brutale Weise mit einer Armbrust und einer Machete getötet haben. Die Leichen soll er dann in selbstgebauten Särgen an einem einsamen Feldrand vergraben haben.