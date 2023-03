Justiz Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Unternehmen Prozessbeginn um Millionen-Pleite der German Pellets GmbH Von dpa | 02.03.2023, 02:47 Uhr

Sieben Jahre nach der Insolvenz des Wismarer Holzverarbeiters German Pellets GmbH beginnt am Donnerstag (9.00 Uhr) am Landgericht Schwerin der Prozess gegen ein ehemaliges Mitglied der Geschäftsführung. Dem Mann werden unter anderem Insolvenzverschleppung, Betrug, Bankrott und Steuerhinterziehung vorgeworfen. Zwei weiteren Angeklagten in dem Prozess werden Betrug und Kreditbetrug zur Last gelegt.