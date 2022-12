Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Prüfung auf weitere Straftaten nach Flüchtlingsheim-Brand Von dpa | 29.12.2022, 16:40 Uhr

Die Ermittler prüfen im Fall der zerstörten Flüchtlingsunterkunft in Groß Strömkendorf bei Wismar noch weitere Vergehen des mutmaßlichen Brandstifters. Hierzu zähle auch ein Kabinenbrand auf dem in Wismar im Bau befindlichen Kreuzfahrtschiff „Global Dream“, wie das Polizeipräsidium in Rostock am Donnerstag bestätigte. Auch bestehe der Verdacht eines Sexualdelikts. Zuvor hatte die „Schweriner Volkszeitung“ berichtet.