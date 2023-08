Turnusmäßig untersucht die Straßenbau- und Verkehrsverwaltung MV von Montag, 28. August, bis Montag, 4. September, fünf Brücken an Bundesstraßen in den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim. Brücken müssen in Deutschland alle sechs Jahre einer Hauptprüfung unterzogen werden.

Dazu wird die Unterseite der Brücke inspiziert von einem Lastwagen aus, der von der Fahrbahn einem 16 Meter langen Arbeitssteg direkt unter die Brücke hievt. Dafür muss eine Fahrspur gesperrt und der Verkehr gegebenenfalls mit Ampeln halbseitig vorbeigeführt werden.