Von dpa | 08.02.2023, 15:03 Uhr

Ein Fahrradfahrer ist in Greifswald am Mittwoch mit einer Luftdruckwaffe beschossen worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, landete das Geschoss im Kunststoffhelm des Mannes, dem dadurch eine schwere Kopfverletzung erspart wurde. Der Vorfall habe sich am frühen Morgen ereignet, als der 71-Jährige im Osten von Greifswald mit dem Rad unterwegs war. Der Mann habe nur einen Knall gehört. Später auf der Arbeitsstelle habe er das drei Millimeter große Geschoss einer sogenannten Softairwaffe in seinem Helm bemerkt. Die Kriminalpolizei ermittle wegen Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung.