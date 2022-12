Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Radfahrer in Greifswald von Auto erfasst und schwer verletzt Von dpa | 22.12.2022, 05:56 Uhr

Ein Radfahrer ist in Greifswald von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 28-Jährige sei mit dem Fahrrad am Mittwochabend über eine Kreuzung gefahren, teilte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mit. Ein 47 Jahre alter Autofahrer, der auf der Kreuzung nach links abbiegen wollte, übersah den entgegenkommenden Mann. Er stieß daraufhin mit dem Radfahrer zusammen. Der Mann stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus.