Stralsund Radfahrer nach Unfall mit Kopfverletzung im Krankenhaus Von Eike Moldenhauer | 07.06.2023, 12:54 Uhr

Am Dienstagabend gegen 17:00 Uhr kam es in der Rostocker Chaussee in Stralsund zu einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer sowie einer Pkw-Fahrerin.