Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Kreis Rostock Radfahrer nach Verkehrsunfall in Neubukow schwer verletzt Von dpa | 06.07.2023, 12:39 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch hat sich ein Fahrradfahrer in Neubukow (Kreis Rostock) schwere Verletzungen zugezogen. „Laut aktuellem Stand der Verkehrsunfallermittlungen bog ein 42-jähriger Radfahrer auf die Wismarsche Straße in Fahrtrichtung Teschow ein, ohne den von links kommenden Fahrzeugverkehr zu beachten“, teilte die Polizei in Güstrow am Donnerstag mit. Ein 55 Jahre alter Autofahrer konnte demnach nicht rechtzeitig bremsen und erfasste den Radfahrer mit seinem Wagen.