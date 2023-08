Schwerin Radfahrerin bei Unfall mit Auto schwer verletzt Von dpa | 11.08.2023, 12:56 Uhr Rettungswagen Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down

Eine 65 Jahre alte Radfahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall in Schwerin schwere Verletzungen zugezogen. Eine 70-jährige Autofahrerin touchierte die Radfahrerin am Donnerstag bei einem Überholversuch auf dem Obotritenring, was einen Sturz zur Folge hatte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Radfahrerin wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Da die Details des Unfallhergangs unklar sind, suchen die Ermittler nach Zeugen. „Laut ersten Erkenntnissen könnte die verletzte Radfahrerin ihrerseits zum Zeitpunkt des Unfalles einen weiteren Radfahrer überholt haben, der Zeuge des Unfalles geworden sein könnte“, hieß es.