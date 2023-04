Rettungswagen Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim Radfahrerin in Demen lebensgefährlich verletzt Von dpa | 24.04.2023, 20:00 Uhr

Eine 60 Jahre alte Fahrradfahrerin ist am Montagnachmittag in Demen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stieß ein 54 Jahre alter Mann mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache auf einer Landstraße zwischen Demen und Kobande mit der Frau zusammen. Diese habe dabei lebensbedrohliche Verletzungen erlitten und sei nach Schwerin in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Straße wurde für mehrere Stunden gesperrt.