Radfahrerin stößt mit Transporter zusammen: Schwer verletzt Von dpa | 04.05.2022, 07:14 Uhr

Eine 79 Jahre alte Fahrradfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Transporter in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) schwer verletzt worden. Der Fahrer des Transporters hatte die Frau auf dem Rad offenbar übersehen, wie die Polizei bereits am Dienstag mitteilte. Die 79-Jährige wurde am Nachmittag mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Neubrandenburg gebracht. Der Fahrer des Transporters blieb bei dem Unfall am Dienstag unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.