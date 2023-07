Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Randale in Neustrelitz aufgeklärt: Mutmaßliche Täter gefasst Von dpa | 26.07.2023, 11:10 Uhr

Die Polizei in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) hat zwei Männer gefasst, die Ende 2022 randalierend durch die Stadt gezogen sein und erhebliche Schäden angerichtet haben sollen. Die 18 und 19 Jahre alten Männer haben die Taten bereits gestanden, wie eine Sprecherin der Bundespolizei Stralsund am Mittwoch sagte. Die Taten hatten sich kurz vor Weihnachten in Neustrelitz ereignet. Dabei war unter anderem ein Reisezugwagen demoliert worden. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 50.000 Euro geschätzt. Zu ihrem Motiv machten die Männer keine Angaben. Die Bundespolizei war den Männern durch Hinweise auf die Spur gekommen und hatte deren Wohnungen am Dienstag durchsucht. Sie müssen sich nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung verantworten.