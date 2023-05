Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Randalierer verwüsten Bahnhof Bergen: Polizei sucht Hinweise Von dpa | 15.05.2023, 10:11 Uhr

Unbekannte Randalierer haben den Bahnhof in Bergen auf der Insel Rügen regelrecht verwüstet und einen Schaden in vermutlich fünfstelliger Höhe angerichtet. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Sonntag, wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Montag sagte. Nach einer ersten Aufstellung wurden mehrere große Sicherheitsscheiben von zwei Wetterunterständen auf Bahnsteigen zerstört, etliche Fenster am Bahnhof und am Lokschuppen eingeworfen, es wurde ein Automat zerstört und in ein Ladengeschäft eingebrochen. Ob dort auch etwas gestohlen wurde, sei noch unklar.