Ludwigslust Raser fällt auf kurzer Strecke dreimal auf: Fahrverbot Von dpa | 14.07.2022, 13:30 Uhr

Ein Raser hat in Westmecklenburg das unrühmliche Kunststück fertiggebracht, auf zwölf Kilometern so viele Verstöße anzuhäufen, dass er einen Monat zu Fuß gehen und auch ein hohes Bußgeld zahlen muss. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, blitzte eine Videowagenbesatzung den 43-Jährigen am Mittwoch zwischen Ludwigslust und Dreenkrögen gleich dreimal.