12.07.2023

Ein 22-jähriger Autofahrer hat in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) seinen Führerschein abgeben müssen, weil er mit mehr als 170 Stundenkilometer durch den Ort gerast sein soll. Sein Wagen war am Dienstag kurz vor Mitternacht bei einer Kontrolle gemessen worden, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch mitteilte. Die Beamten hätten die enorme plötzliche Beschleunigung gesehen und quietschende Reifen gehört.