Weinlese Foto: Soeren Stache/dpa/ZB/Archivbild Agrar Ratteyer Weinbauern fahren Rekordernte ein Von dpa | 07.11.2022, 11:17 Uhr

Die Winzer in Rattey (Mecklenburgische Seenplatte) - dem größten Weingut im Norden Deutschlands - haben eine Rekordernte eingefahren. Wie Weingutleiter Stefan Schmidt am Montag mitteilte, wurden in sechs Wochen Trauben für rund 41.000 Liter Most gelesen. Bisher hatte der Rekord bei rund 25.000 Litern Most im Jahr 2018 gelegen.