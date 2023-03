Durchsuchungen im Reichsbürger-Milieu in Reutlingen Foto: Marijan Murat up-down up-down Durchsuchungen in sieben Ländern Razzia gegen Reichsbürger auch in Ludwigslust-Parchim Von Thomas Volgmann | 22.03.2023, 13:56 Uhr

Bei einer Großrazzia gegen Reichsbürger wurde am Mittwoch ein Polizist in Reutlingen angeschossen. Eine Durchsuchung gab es auch in Mecklenburg-Vorpommern.