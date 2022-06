Der Breitband-Ausbau schreitet voran. Noch profitiert aber nicht jeder davon. FOTO: Uwe Anspach up-down up-down Telekommunikation Rechtsanspruch auf schnelles Internet: So sieht es in MV aus Von Karin Koslik | 26.06.2022, 08:00 Uhr

Jeder Bürger hat jetzt ein Recht auf Mindestversorgung mit Telefon und einigermaßen schnellem Internet. So hoch ist der Versorgungsgrad in Mecklenburg – und so können Sie den Rechtsanspruch durchsetzen.