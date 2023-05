Reparaturwerft in Stralsund Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Schiffbau Reeder: Recycling von Schiffen wird sich bis 2032 verdoppeln Von dpa | 17.05.2023, 12:39 Uhr

Mit dem klimafreundlichen Umbau der Schiffsflotten dürften die meist an asiatischen Stränden liegenden Schiffsfriedhöfe in den nächsten Jahren beispiellosen Zulauf bekommen. „In den nächsten zehn Jahren, von 2023 bis 2032, werden voraussichtlich mehr als 15.000 Schiffe mit einer Tragfähigkeit von über 600 Millionen Tonnen recycelt werden“, berichtete der in Bagsværd bei Kopenhagen ansässige internationale Reederverband Bimco am Mittwoch. Nach Angaben von Bimco-Analyst Niels Rasmussen ist das „mehr als das Doppelte der Menge, die in den vorangegangenen zehn Jahren recycelt wurde“.