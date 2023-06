VDR Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down Schifffahrtsindustrie Regeln zum Schiffsrecycling 2025 in Kraft: „Meilenstein“ Von dpa | 27.06.2023, 11:57 Uhr

Für das Recycling von Schiffen sollen ab Mitte 2025 weltweit einheitliche Regeln für den Umwelt- und Arbeitsschutz gelten. Nach Angaben der Internationalen Schifffahrtsorganisation IMO vom Montagabend kann die entsprechende Hongkong-Konvention nach dem Beitritt von Bangladesch und Liberia in Kraft treten. Der Verband Deutscher Reeder (VDR) sprach am Dienstag in Hamburg von einem „wichtigen Meilenstein für die gesamte maritime Branche“. Das Übereinkommen diene als „Blaupause für das globale Engagement der Schifffahrtsindustrie zum Meeresschutz sowie der Förderung eines nachhaltigen Schiffsrecyclings“.