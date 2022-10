Regenbogencamp muss Teilfläche räumen Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Ferienanlage Regenbogencamp Prerow muss Teilfläche räumen Von dpa | 06.10.2022, 06:56 Uhr

In der Ferienanlage Regenbogencamp im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft in Prerow (Kreis Vorpommern-Rügen) muss ein Teil-Areal bis Jahresende geräumt werden. Betroffen sind 75 Dauercamper, die teils seit vielen Jahren auf dem sogenannten „Areal I“ ihren Stellplatz in den Dünen und in Steinwurfnähe zur Ostsee haben. Das Unternehmen Regenbogen AG nimmt auch die anderen Dauercamperplätze in der 1991 gegründeten Anlage unter die Lupe und prüft, ob sie „nationalparkkonform“ sind. Deshalb erhielten zunächst alle 423 Dauercamper eine Kündigung.