Landkreis Rostock Regionalbahn auf Fahrt nach Güstrow mit Steinen beworfen Von dpa | 04.04.2022, 21:31 Uhr

Eine Regionalbahn ist auf der Fahrt nach Güstrow an der Haltestelle Lüssow (Landkreis Rostock) mit Steinen beworfen worden. Die Notfallstelle der Deutschen Bahn in Berlin alarmierte die Polizei, weil ein Stein ein Fenster so stark beschädigte, dass die Bahn am Samstagabend aus dem Betrieb genommen werden musste. Verletzt wurde niemand, der Stein beschädigte lediglich das Außenfenster und drang nicht ins Innere des Wagens durch, teilte die Polizei am Montag mit. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.