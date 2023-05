Lehrerin und Schüler Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Regionalschulen in MV mit weiterhin großem Personalbedarf Von dpa | 14.05.2023, 18:16 Uhr

Neun von zehn Junglehrern an den Regionalen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern bleiben nach Angaben des Bildungsministeriums den Schulen treu, an denen sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Von den 243 Referendarinnen und Referendaren in den Jahren 2018 bis 2022 seien 216 nach erfolgreichem Staatsexamen an ihren Schulen übernommen worden. „Das spricht für die Atmosphäre an den Schulen und in den Lehrerkollegien“, erklärte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) in einer Mitteilung am Sonntag. Mit einer Übernahmegarantie werde den jungen Pädagogen auch unbürokratisch ein nahtloser Berufseinstieg ermöglicht.