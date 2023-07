Regen Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Regnerisch und windig: Sturmtief im Nordosten Von dpa | 05.07.2023, 08:57 Uhr

Regen, Sturm und vereinzelt Gewitter: Ein kleinräumiges, aber intensives Sturmtief bestimmt am Mittwoch auch das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern. Von Mittag an nimmt der Wind rasch zu, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Am Nachmittag und Abend werden in Westmecklenburg sowie von der Lübecker Bucht über Darß/Zingst bis Nordrügen teils schwere Sturmböen bis 100 Stundenkilometer (Windstärke 10) erwartet. Zudem kann es einzelne kräftige Gewitter geben. In den südöstlichen Landesteilen Mecklenburg-Vorpommerns gibt es etwas weniger Wind.