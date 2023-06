Krankenwagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Vorpommern-Rügen Reh springt vor Auto: Zwei Verletzte bei Wildunfall Von dpa | 20.06.2023, 14:36 Uhr

Zwei Verletzte und ein völlig demoliertes Auto ist die Bilanz eines Wildunfalles bei Niepars (Vorpommern-Rügen). Der 69 Jahre alte Autofahrer wollte am Dienstagmorgen auf der Landesstraße 21 einem Reh ausweichen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dabei fuhr der Wagen unweit vom Ortsteil Obermützkow frontal gegen Baum. Der Fahrer und seine 67-jährige Beifahrerin wurden verletzt und kamen in eine Klinik. Am Auto entstand Totalschaden. Das Reh konnte laut Polizei fliehen. Am Montag war bereits ein Motorroller-Fahrer in Nordwestmecklenburg mit einem Reh zusammengestoßen und schwer verletzt worden.