Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Reh stoppt Fahrzeug und „überführt“ betrunkenen Fahrer Von dpa | 16.03.2023, 08:22 Uhr

Eine Kollision mit einem Reh hat bei Anklam einen betrunkenen Transporterfahrer auffliegen lassen. Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte, ereigneten sich in dem Zusammenhang am Mittwochabend gleich zwei Unfälle auf der Bundesstraße 109 südlich von Anklam. Zunächst stieß der Kleintransporter eines 45-jährigen Fahrers mit dem Reh zusammen. Der Fahrer schaltete das Warnblinklicht ein und wartete im Fahrzeug rechts am Straßenrand auf die Polizei. Ein nachfolgender Transporter mit einem 35-jährigen Fahrer fuhr in der Zeit auf das Unfallfahrzeug auf.