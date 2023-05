Pinguin-Nachwuchs im Rostocker Zoo Foto: Maria Seemann/Zoo Rostock /dpa up-down up-down Humboldt-Pinguine Reichlich Nachwuchs bei Pinguinen im Rostocker Zoo Von dpa | 18.05.2023, 14:59 Uhr

Wenige Wochen nach dem Ozeaneum in Stralsund vermeldet auch der Zoo in Rostock Nachwuchs bei den Humboldt-Pinguinen. Wie der Zoo am Donnerstag mitteilte, schlüpften Mitte April und Anfang Mai insgesamt fünf Pinguinküken, die sich gut entwickelten und in Kürze auch im Außengehege des Polariums für Besucher zu sehen seien. Bislang halte sich der Nachwuchs noch vorwiegend in den Bruthöhlen auf. Einige der aktuell zwölf Pinguinpaare würden derzeit aber auch noch brüten, so dass weiterer Küken zu erwarten seien. In den beiden Vorjahren hatte es laut Zoo bei den Rostocker Pinguinen keinen Nachwuchs gegeben.