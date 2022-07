ARCHIV - Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild FOTO: Roland Weihrauch up-down up-down Brände Reihenhaus-Brand in Selmsdorf: Ermittlungen gegen 22-Jährige Von dpa | 18.07.2022, 15:51 Uhr

Nach dem Brand von mehreren Reihenhäusern in Selmsdorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) hat die Staatsanwaltschaft in Schwerin ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen eine junge Frau eingeleitet. Die 22-Jährige habe eigenen Angaben nach einen brennenden Zettel auf das Dach eines der Häuser gelegt, dieser sei dann in die mit welken Blättern gefüllte Dachrinne geweht worden, von wo aus sich das Feuer ausgebreitet habe, teilte Oberstaatsanwältin Claudia Lange am Montag in Schwerin mit. Die Aussagen der Frau decken sich demnach mit Angaben eines Brandsachverständigen. Der NDR hatte zuvor berichtet.