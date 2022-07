FOTO: BeBra Verlag Tourismus in der DDR 13 Tage Sommer-Urlaub für 75 Mark Von Welf Grombacher | 07.07.2022, 18:30 Uhr

Hasso Spode schreibt in seinem Buch „Urlaub macht Geschichte“ über Reisen und Tourismus in der DDR. Was die Reiseweltmeister zwischen Trinkgeld-Verbot und Mangelwirtschaft erlebten.