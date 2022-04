Stau FOTO: Sebastian Gollnow ADAC Reiseverkehr zu Ostern: Volle Straßen in MV erwartet Von dpa | 14.04.2022, 15:33 Uhr | Update vor 20 Min.

Nach anfänglich ruhigem Osterverkehr erwartet der Automobilclub ADAC vor allem am Karsamstag viel Betrieb auf den Straßen in Mecklenburg-Vorpommern. Bis Donnerstagnachmittag war es zu keinen nennenswerten Staus oder Unfällen gekommen, wie die Polizeiinspektionen mitteilten. Doch das könne sich schnell ändern, hieß es. Gründonnerstag und Karsamstag seien traditionell Tage, an denen mit deutlich mehr Verkehr auf den Straßen Mecklenburg-Vorpommerns zu rechnen sei.