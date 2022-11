Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Notfall Reizstoff versprüht: Schule in Güstrow evakuiert Von dpa | 10.11.2022, 12:35 Uhr

In einer Schule in Güstrow (Kreis Rostock) hat es am Donnerstagvormittag einen Polizeieinsatz gegeben. Nach ersten Erkenntnissen der eingesetzten Beamten wurde während einer Hofpause ein Reizstoff innerhalb des Schulgebäudes versprüht. Mit Betreten des Schulgebäudes setzten bei einigen Schülerinnen und Schülern Reizhusten und Atemwegsbeschwerden ein.