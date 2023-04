Foto: Defa-Stiftung/Köfer Stargast beim Warm Up zum 32. Filmkunstfest MV Renate Geißler: Schauspielerei ist Schwerstarbeit Von Holger Kankel | 14.04.2023, 13:18 Uhr

Stargast beim SVZ-Warm Up zum 32. Filmkunstfest MV ist die Schauspielerin Renate Geißler, bekannt aus mehr als 180 Fernsehrollen und vier Defa-Filmen. Nach Schwerin bringt sie ihren Film „Dach überm Kopf“ (1980) mit. Wir besuchten die heute 83-Jährige in ihrer neuen Heimat in Bad Saarow.