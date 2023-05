Sammler zeigt DDR-Einkaufstüten im Bunker Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild up-down up-down Kurioses Rentner sammelt tausende Plastiktüten: 120 DDR-Tüten Zurow Von dpa | 28.05.2023, 16:13 Uhr

Er besitzt eine der größten Plastiktüten-Sammlungen Deutschlands. Insgesamt rund 60.000 Stück habe er im Laufe von mehr als 50 Jahren gesammelt, sagte der 83 Jahre alte Rentner Dieter Luchs am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Ganz besondere Exemplare aus der DDR waren an Pfingsten nun wieder in einem Bunker in Zurow bei Wismar zu sehen. In drei Räumen zeigte Luchs, der aus Bielefeld stammt und einen Großteil des Jahres in Bützow im Landkreis Rostock verbringt, rund 120 seiner bis zu 300 Plaste-Tüten aus DDR-Produktion - thematisch sortiert nach den Themen „Produktion“, „Tourismus“ und „Staat“, wobei beim Thema „Staat“ Tüten etwa zu „20 Jahre NVA“ oder „Arbeiterfestspiele“ zu sehen waren.