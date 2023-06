Zecheriner Brücke Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Verkehr Reparatur an Brückenklappe: Sperrungen zur Insel Usedom Von dpa | 10.06.2023, 08:47 Uhr

Deutschlands zweitgrößte Insel - Usedom - hat nur zwei Zufahrten. Diese sind in die Jahre gekommen. An der Wolgaster Brücke wird schon länger gearbeitet. Dort rollt es derzeit. Nun kommt es aber zu Sperrungen an der Zecheriner Brücke im Süden.