Elbe-Flusslandschaft Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Umwelt Reservat Elbe-Flusslandschaft: „Hotspot der Artenvielfalt“ Von dpa | 30.09.2022, 18:21 Uhr

Die Ausweisung und Gestaltung des mittleren Elbtals als Unesco-Biosphärenreservat hat sich nach den Worten von Mecklenburg-Vorpommerns Umwelt- und Agrarminister Till Backhaus (SPD) als großer Erfolg erwiesen. „Diese fünf Bundesländergrenzen überschreitende, umfassende Einbeziehung eines großen Stromauen-Ökosystems in ein Biosphärenreservat ist in Deutschland einzigartig“, sagte Backhaus am Freitag in Dömitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) anlässlich einer Festveranstaltung zum 25-jährigen Bestehen des Schutzgebietes.