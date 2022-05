ARCHIV - Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift «Gesperrt». Foto: David Young/dpa/Symbolbild FOTO: David Young Verkehr Rinder grasen an A20 und verursachen Sperrung Von dpa | 30.05.2022, 17:50 Uhr

Eine Herde Rinder hat am Montag bei Schönberg (Nordwestmecklenburg) eine Vollsperrung der Autobahn 20 zwischen Lübeck und Rostock verursacht. Wie eine Polizeisprecherin in Wismar sagte, hatten Autofahrer am frühen Morgen mehrere Tiere an der Autobahnauffahrt Schönberg bemerkt und gemeldet. Als die Beamten kamen, grasten die Rinder auf dem Seitenstreifen der A20 in Fahrtrichtung Rostock und stoppten am Wildschutzzaun - aber an der falschen Seite.