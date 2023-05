Rohrbrüche nach Hausbrand: Straße droht abzusacken Foto: Ralf Drefin/dpa up-down up-down Ludwigslust-Parchim Rohrbrüche nach Hausbrand: Straße droht abzusacken Von dpa | 20.05.2023, 09:07 Uhr

Ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat einen Schaden von etwa einer halben Million Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, wurden durch das Feuer in der Nacht zum Samstag mehrere Versorgungsleitungen des Wohnhauses beschädigt. Dadurch kam es zu Rohrbrüchen. Nun drohe die Straße durch das ausgetretene Wasser abzusacken.