Landgericht Rostock 37-Jähriger wegen versuchten Mordes vor Gericht Von dpa | 17.10.2022, 03:02 Uhr

In dem Prozess gegen einen 37-jährigen Mann wegen versuchten Mordes an zwei Senioren werden am Montag um 9.30 Uhr vor dem Landgericht Rostock die Plädoyers erwartet.