Bundesgartenschau Rostock: Bürgerschaft befasst sich mit Problemen um Buga Von dpa | 11.05.2022, 01:40 Uhr

Auf Antrag der Fraktion Rostocker Bund befasst sich die Bürgerschaft der Hansestadt am Mittwoch (16.00 Uhr) mit den umfangreichen Problemen um die Planungen zur Bundesgartenschau (Buga) 2025. Nach der Vorlage einer Risikoanalyse und einer anschließenden Krisensitzung in Schwerin bei Agrarminister Till Backhaus (SPD) war vereinbart worden, dass eine Verschiebung der Buga auf ein späteres Jahr nicht in Frage komme.