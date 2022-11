Der Ostbloc Cup in der Boulderhalle „45 Grad“ lockte viele Kletterbegeisterte nach Rostock. Im Finale fiebern sie mit Lasse von Freier, dem Deutschen Meister, mit. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Logo NEO Ostblock-Cup in Rostock Trendsport Bouldern: Wo in MV die Kletter-Community wächst Von Katharina Golze | 13.11.2022, 15:04 Uhr

In Rostock kletterten am Sonnabend mehr als 200 Boulder-Fans um die Wette. Der Trendsport für Erwachsene und Kinder ist in MV angekommen. Warum er boomt und wo es Hallen gibt.