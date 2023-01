Seehafen Rostock Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Industriestadt Rostock ist der Jobmotor in Mecklenburg-Vorpommern Von dpa | 18.01.2023, 12:26 Uhr

Die Industrie- und Universitätsstadt Rostock hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten das kräftigste Jobwachstum aller kreisfreien Städte und Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern hingelegt. Von 2001 bis 2021 nahm die Zahl der Beschäftigten um 15,9 Prozent auf 120.600 zu, wie das Statistische Amt des Landes am Mittwoch mitteilte. Schwerin hingegen verlor 2,7 Prozent auf 65.800 Jobs. Dort mache sich das Fehlen einer starken Industrie als Magnet für Dienstleister bemerkbar, sagte die Statistikexpertin Margit Herrmann.